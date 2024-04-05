Ведущий «Новой Фабрики звезд» Тимур Родригез упал со сцены
Певец Тимур Родригез, который является одним из ведущих «Новой Фабрики звезд», упал со сцены в ходе концерта. Об этом сообщает Voice.
Уточняется, что участница Нонна Еганян из-за массивного наряда с крыльями не смогла сама подойти к зрителям за букетами, а решивший помочь ей шоумен оступился.
По словам Родригез, в результате инцидента он не пострадал.
«Со мной все в порядке, это просто цветы тяжёлые», — заключил певец.
Ранее певец Леонтий Канделаки, сын Тины канделаки, отказался от участия в «Новой фабрике звезд» на фоне негативной реакции зрителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Освобождение Водяного снизит число обстрелов Донецка
- Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект «Время добра»
- Премию по литературе для детей и подростков предлагают учредить в кабмине РФ
- Ведущий «Новой Фабрики звезд» Тимур Родригез упал со сцены
- В США произошло землетрясение магнитудой 4,8
- Более 600 музыкантов из РФ, Кубы и Армении примут участие в «Безумных днях»
- В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- Российские военные нанесли удар по авиазаводу в Запорожье
- Пловец Гирев попросил аннулировать свой нейтральный статус
- Вице-премьер Чернышенко: Отдыхать в России стало модно и престижно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru