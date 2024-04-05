Ведущий «Новой Фабрики звезд» Тимур Родригез упал со сцены

Уточняется, что участница Нонна Еганян из-за массивного наряда с крыльями не смогла сама подойти к зрителям за букетами, а решивший помочь ей шоумен оступился.

По словам Родригез, в результате инцидента он не пострадал.

«Со мной все в порядке, это просто цветы тяжёлые», — заключил певец.

Ранее певец Леонтий Канделаки, сын Тины канделаки, отказался от участия в «Новой фабрике звезд» на фоне негативной реакции зрителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

