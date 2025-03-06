СМИ: Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву

Сообщается, что певца неделю назад заметили в аэропорту Шереметьево, исполнитель намеревался отправиться в Баку на выступление. По словам встретивших Меладзе в аэропорту поклонниц таланта певца, исполнитель вежливо пообщался с ними, после чего удалился в VIP-зал.

Сейчас Меладзе, ссылаясь на занятость, отказывается от корпоративов в России, однако, по мнению источника, это связано со страхом «утечки в СМИ и последующего хейта».

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев допустил, что Меладзе может возобновить концерты в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

