СМИ: Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву
Исполнитель Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, поводом для визита стали вопросы по бизнесу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сообщается, что певца неделю назад заметили в аэропорту Шереметьево, исполнитель намеревался отправиться в Баку на выступление. По словам встретивших Меладзе в аэропорту поклонниц таланта певца, исполнитель вежливо пообщался с ними, после чего удалился в VIP-зал.
Сейчас Меладзе, ссылаясь на занятость, отказывается от корпоративов в России, однако, по мнению источника, это связано со страхом «утечки в СМИ и последующего хейта».
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев допустил, что Меладзе может возобновить концерты в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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