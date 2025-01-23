СМИ: Константин Меладзе побоялся вернуться в Россию
Продюсер и композитор Константин Меладзе отказался прилетать в Россию и не посетил могилу отца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что он попросил своего брата, исполнителя Валерия Меладзе, позвонить с кладбища, где покоится их отец, по видеосвязи. Константину Меладзе показали место захоронения и дали возможность поговорить с родственниками.
По данным Telegram-канала, Константин Меладзе перестал ездить в Россию после того, как ему аннулировали вид на жительство.
Ранее ресторан Omela и бар при ресторане, которые принадлежали Софье Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылись в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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