СМИ: Константин Меладзе побоялся вернуться в Россию

Сообщается, что он попросил своего брата, исполнителя Валерия Меладзе, позвонить с кладбища, где покоится их отец, по видеосвязи. Константину Меладзе показали место захоронения и дали возможность поговорить с родственниками.

По данным Telegram-канала, Константин Меладзе перестал ездить в Россию после того, как ему аннулировали вид на жительство.

Ранее ресторан Omela и бар при ресторане, которые принадлежали Софье Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылись в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

