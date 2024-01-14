СМИ: В «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов
Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал рекомендовать пользователям в новые песни музыкантов, которые сотрудничали с компаниями, ушедшими из России после начала специальной военной операции. Об этом сообщает РБК.
Подбор рекомендаций происходит на основе выбора пмузыкальных редпочтений пользователя, напоминает RT.
По данным на 11 января, в числе доступных для поклонников оказались композиции из новых альбомов группы Rammstein (ушел с российского рынка 29 апреля 2022 года, лейбл — Universal Music), группы Måneskin (ушел с российского рынка 20 января 2023 года, лейбл — Sony Music Entertainment), певца Гарри Стайлза (ушел с российского рынка 20 мая 2022 года, лейбл - Sony Music Entertainment) и других.
Песни артистов предлагаются с официальными обложками альбомов, на которых отсутствуют лейблы.
В сервисе в качестве источника указан не лейбл, а то, что композиция загружена пользователем. Возможность самостоятельно загружать музыку у пользователей есть с 2017 года, сообщили в пресс-службе «Яндекс Музыки».
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН возмутился решением певца Макса Барских запретить свои песни на территории России.
«Макс Барских возомнил себя Майклом Джексоном. Его агрессивное поведение по отношению к слушателям, к зрителям – это просто вопиющая ситуация, дебилизм, дешевка! Музыка объединяет людей, она является главным мирным инструментом в отношениях между людьми... Это наглядный пример звездной болезни. Самое главное, что он слишком о себе высокого мнения?» - возмутился Пригожин.
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