СМИ: В России резко вырос спрос на авторов хита «Ничего не говори»

Пользователи соцсетей создали тренд и записали около ста тысяч видео под трек «Ничего не говори» 1997 года.

У музыкантов группы «Рок-Острова» до конца года нет свободных дат до конца года. Стоимость концерта на частном мероприятии составляет полмиллиона рублей.

Ранее стало известно, что стоимость выступления на корпоративе группы «Комбинация» выросла вдвое и достигла двух миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

