СМИ: В России резко вырос спрос на авторов хита «Ничего не говори»

Спрос на концерты группы «Рок-Острова» подскочил на фоне возросшей популярности песни «Ничего не говори», передает Telegram-канал Shot.

СМИ: Певица Анны Asti просит за корпоратив более 9,5 миллиона рублей

Пользователи соцсетей создали тренд и записали около ста тысяч видео под трек «Ничего не говори» 1997 года.

У музыкантов группы «Рок-Острова» до конца года нет свободных дат до конца года. Стоимость концерта на частном мероприятии составляет полмиллиона рублей.

Ранее стало известно, что стоимость выступления на корпоративе группы «Комбинация» выросла вдвое и достигла двух миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Романенко Эрик
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