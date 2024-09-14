СМИ: В России резко вырос спрос на авторов хита «Ничего не говори»
Спрос на концерты группы «Рок-Острова» подскочил на фоне возросшей популярности песни «Ничего не говори», передает Telegram-канал Shot.
Пользователи соцсетей создали тренд и записали около ста тысяч видео под трек «Ничего не говори» 1997 года.
У музыкантов группы «Рок-Острова» до конца года нет свободных дат до конца года. Стоимость концерта на частном мероприятии составляет полмиллиона рублей.
Ранее стало известно, что стоимость выступления на корпоративе группы «Комбинация» выросла вдвое и достигла двух миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru