СМИ: Певица Анны Asti просит за корпоратив более 9,5 миллиона рублей
Поп-певица Анна Asti просит за выступление на корпоративе от 9,5 миллиона рублей, сообщает портал «Страсти».
Уточняется, что стоимость мероприятия зависит от даты и может меняться. Организаторы должны будут предоставить исполнительнице хита «Царица» и всей ее команде трансфер и сразу четыре гримерки, которые должны быть оснащены всеми вещами, прописанными в райдере артистки.
Ранее стало известно, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый за свою роль в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады получил сотни тысяч рублей, напоминает RT.
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