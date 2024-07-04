СМИ: Певица Анны Asti просит за корпоратив более 9,5 миллиона рублей

Уточняется, что стоимость мероприятия зависит от даты и может меняться. Организаторы должны будут предоставить исполнительнице хита «Царица» и всей ее команде трансфер и сразу четыре гримерки, которые должны быть оснащены всеми вещами, прописанными в райдере артистки.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый за свою роль в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады получил сотни тысяч рублей, напоминает RT.

