СМИ: В Москве умер автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов
Один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов умер в Москве в возрасте 70 лет, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, тело экс-барабанщика коллектива обнаружили в его квартире в Токмаковом переулке.
Уточняется, что следов насильственной смерти обнаружено не было. Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Окончательные выводы сделает экспертиза.
Юрий Борзов познакомился с Андреем Макаревичем (признан иноагентом в РФ) ещё в школе. Именно он предложил участникам назвать рок-группу «Машина времени» и до 1972 года был барабанщиком коллектива.
Ранее умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов, который входил в первый состав коллектива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии заявили, что страна не разрывала отношений с Россией
- Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган»
- В Торжке девушка похитила 800 безвыигрышных лотерейных билетов
- СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова
- СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
- Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян
- На Украине выразили заинтересованность в совместном с Польшей производстве БПЛА
- Кравцов: Средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов
- СМИ: В Москве умер автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов
- СМИ: Лободу обвинили в подделке документов об авторских правах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru