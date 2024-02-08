СМИ: В Москве умер автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов

По данным канала, тело экс-барабанщика коллектива обнаружили в его квартире в Токмаковом переулке.

Уточняется, что следов насильственной смерти обнаружено не было. Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Окончательные выводы сделает экспертиза.

Юрий Борзов познакомился с Андреем Макаревичем (признан иноагентом в РФ) ещё в школе. Именно он предложил участникам назвать рок-группу «Машина времени» и до 1972 года был барабанщиком коллектива.

Ранее умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов, который входил в первый состав коллектива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».