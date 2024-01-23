Основатель группы Boney M Франк Фариан умер в возрасте 82 лет

Как сообщает телеканал NTV, музыкант умер у себя дома в Майами.

Франк Фариан родился 18 июля 1981 года в Германии. Свою первую группу он создал в 1961 году, однако настоящую известность ему принесли созданные им проекты.

Фариан является основателем и продюсером таких групп, как Boney M, Milli Vanilli, Eruption, No Mercy, La Bouche и других. Его проекты продали в общей сложности более 800 млн пластинок.

Ранее в Москве в возрасте 29 лет умер танцор, шоумен и актёр Дмитрий Красилов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

