Основатель группы Boney M Франк Фариан умер в возрасте 82 лет
Немецкий музыкальный продюсер, композитор, создатель группы Boney M и других проектов Франк Фариан (Франц Ройтер) умер в возрасте 82 лет.
Как сообщает телеканал NTV, музыкант умер у себя дома в Майами.
Франк Фариан родился 18 июля 1981 года в Германии. Свою первую группу он создал в 1961 году, однако настоящую известность ему принесли созданные им проекты.
Фариан является основателем и продюсером таких групп, как Boney M, Milli Vanilli, Eruption, No Mercy, La Bouche и других. Его проекты продали в общей сложности более 800 млн пластинок.
Ранее в Москве в возрасте 29 лет умер танцор, шоумен и актёр Дмитрий Красилов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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