СМИ: Соавтор хита Hotel California снова требует вернуть ему рукопись песни

По его словам, он не продавал рукописи. Хенли уверен. что они были украдены. В связи с этим музыкант решил судиться с бывшим куратором Зала славы рок-н-ролла Крейгом Инчиарди, торговцем редкими книгами Гленном Горовицом, а также с продавцом памятных вещей рок-музыкантов Эдвардом Косински.

Обвиняемые назвали иск необоснованным, заявив, что Хенли сам передал рукописи писателю, который работал над биографией Eagles, а затем продал рукописные листы Горовицу.

На сегодняшний день рукописи хранятся в офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Ранее оригинальную акварельную иллюстрацию к первому изданию книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 1,9 миллиона долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

