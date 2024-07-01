СМИ: Соавтор хита Hotel California снова требует вернуть ему рукопись песни

Основатель и вокалист рок-группы Eagles Дон Хенли потребовал через суд вернуть ему рукописные заметки и тексты песен из альбома Hotel California (1976), передает Billboard.

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По его словам, он не продавал рукописи. Хенли уверен. что они были украдены. В связи с этим музыкант решил судиться с бывшим куратором Зала славы рок-н-ролла Крейгом Инчиарди, торговцем редкими книгами Гленном Горовицом, а также с продавцом памятных вещей рок-музыкантов Эдвардом Косински.

Обвиняемые назвали иск необоснованным, заявив, что Хенли сам передал рукописи писателю, который работал над биографией Eagles, а затем продал рукописные листы Горовицу.

На сегодняшний день рукописи хранятся в офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

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