СМИ: Селин Дион бесплатно выступила на открытии Олимпиады в Париже

Комментируя слухи о якобы гонораре в два млн долларов, собеседник издания указал, что и Дион, и другие артисты, выступили на торжественной церемонии абсолютно бесплатно.

«Их решение выступать без гонорара отражает их желание стать частью исторического события для Франции и мира спорта», - заключил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что считает церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

