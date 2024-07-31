СМИ: Селин Дион бесплатно выступила на открытии Олимпиады в Париже

Канадская певица Селин Дион не получила никакого гонорара за выступление на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета Олимпиады сообщает Page Six.

В оргкомитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия Игр

Комментируя слухи о якобы гонораре в два млн долларов, собеседник издания указал, что и Дион, и другие артисты, выступили на торжественной церемонии абсолютно бесплатно.

«Их решение выступать без гонорара отражает их желание стать частью исторического события для Франции и мира спорта», - заключил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что считает церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео с Youtube.com
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