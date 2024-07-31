СМИ: Селин Дион бесплатно выступила на открытии Олимпиады в Париже
Канадская певица Селин Дион не получила никакого гонорара за выступление на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета Олимпиады сообщает Page Six.
Комментируя слухи о якобы гонораре в два млн долларов, собеседник издания указал, что и Дион, и другие артисты, выступили на торжественной церемонии абсолютно бесплатно.
«Их решение выступать без гонорара отражает их желание стать частью исторического события для Франции и мира спорта», - заключил он.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что считает церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Селин Дион бесплатно выступила на открытии Олимпиады в Париже
- Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией
- Более 50 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Великобритании
- Кабмин РФ выделил дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням
- Группа «Ночные Снайперы» представила новый мини-альбом
- Сбербанк с 1 августа поднимает плату за уведомления по дебетовым картам
- Ученые выяснили, что музыкальная память не меняется с возрастом
- В России IT-ипотеку продлили до 2030 года
- СМИ: Актриса Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в мозге
- «Дети довольны»: родители встали на защиту детского лагеря Приморья на острове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru