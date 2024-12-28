СМИ: Российский клип впервые набрал миллиард просмотров на YouTube
28 декабря 202409:40
Клип российских исполнителей впервые преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube, сообщает Telegram-канал «Сломанные пляски».
Его авторами стали рэперы Miyagi, Эндшпиль и Рем Дигги, которые вместе исполнили композицию I Got Love, а также режиссер Айсултан Сеитов. Именно постановщику принадлежит идея записать клип на песню, релиз который вышел полгода назад. При этом видео продолжает набирать просмотры.
Ранее Минюст РФ внес рэпера Лигалайз в список иноагентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru