СМИ: Российский клип впервые набрал миллиард просмотров на YouTube

Его авторами стали рэперы Miyagi, Эндшпиль и Рем Дигги, которые вместе исполнили композицию I Got Love, а также режиссер Айсултан Сеитов. Именно постановщику принадлежит идея записать клип на песню, релиз который вышел полгода назад. При этом видео продолжает набирать просмотры.

Ранее Минюст РФ внес рэпера Лигалайз в список иноагентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

