СМИ: репера Трэвиса Скотта задержали в Париже

Американского репера Трэвиса Скотта задержали в Париже, сообщает The Sun.

Покинувшего Россию рэпера Matrang задержали в Таиланде

По данным издания, полицейские вынуждены были временно изолировать музыканта после того, как тот, возвращаясь со стадиона в отель в состоянии алкогольного опьянения, подрался с собственным телохранителем. Стражи порядка, доставив в участок нарушителя общественного порядка, не стали его допрашивать. Они поместили его в камеру, чтобы он «пришел в себя».

Ранее в Петербурге задержали блогера и музыканта Пророка Санбоя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:МузыкантыЗадержаниеПолицияПариж

Горячие новости

Все новости

партнеры