СМИ: репера Трэвиса Скотта задержали в Париже
9 августа 202413:27
Американского репера Трэвиса Скотта задержали в Париже, сообщает The Sun.
По данным издания, полицейские вынуждены были временно изолировать музыканта после того, как тот, возвращаясь со стадиона в отель в состоянии алкогольного опьянения, подрался с собственным телохранителем. Стражи порядка, доставив в участок нарушителя общественного порядка, не стали его допрашивать. Они поместили его в камеру, чтобы он «пришел в себя».
Ранее в Петербурге задержали блогера и музыканта Пророка Санбоя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru