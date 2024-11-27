СМИ: Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в 2024 году

А зарплаты незвездных новогодних артистов в России в предстоящие праздники составят 20-200 тысяч рублей, выяснили аналитики исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». Так, одни из самых больших зарплат предлагают артистам в Москве. Исполнителям ролей армянского, грузинского, азербайджанского, татарского Деда Мороза могут заплатить до 200 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних "огоньков". По его словам, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы, приводят его слова РИА Новости.

Артисты ходят на новогодние "огоньки" бесплатно, если они туда не будут ходить, тем же депутатам не под что будет пить шампанское в новогоднюю ночь, заявил в ответ продюсер Иосиф Пригожин «Радиоточке НСН».

