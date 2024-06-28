СМИ: Принц Уильям и Пол Маккартни посетили концерт Тейлор Свифт

Позднее в соцсетях появились видео, на которых артист танцует под композицию Свифт But Daddy I Love Him. Поклонники подарили Маккартни браслеты дружбы.

Также на шоу американской поп-певицы в Лондоне были замечены принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой, Кейт Мосс, Софи Тёрнер и многие другие.

Ранее сообщалось, что мировой тур поп-певицы Тейлор Свифт The Eras Tour, по прогнозам, принесет экономике Великобритании один миллиард фунтов стерлингов, напоминает «Радиоточка НСН».

