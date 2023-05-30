Певица Слава объяснила причину госпитализации
30 мая 202317:37
Певица Слава) сообщила, что ее госпитализировали из-за бронхита. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
"Я уже дома, со мной все в порядке. Извините меня, что заставила вас нервничать. Просто очень затяжной бронхит, который я переносила на ногах", - написала Слава.
Она добавила, что у нее ни воспаления легких, ни ковида.
Ранее артистка объявила о том, что она первые стала бабушкой. Ее дочь Александра родила ей внука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru