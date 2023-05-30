Певица Слава объяснила причину госпитализации

Певица Слава) сообщила, что ее госпитализировали из-за бронхита. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

"Я уже дома, со мной все в порядке. Извините меня, что заставила вас нервничать. Просто очень затяжной бронхит, который я переносила на ногах", - написала Слава.

Она добавила, что у нее ни воспаления легких, ни ковида.

Ранее артистка объявила о том, что она первые стала бабушкой. Ее дочь Александра родила ей внука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

