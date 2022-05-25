СМИ: Певицу Наргиз Закирову задержали в Домодедово
Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает портал Vesti.uz.
«Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента», — отмечается в публикации.
По данным интернет-издания, артистку могут депортировать в Узбекистан.
В апреле на фоне ситуации на Украине Закирова, которая вела творческую деятельность в России, вернулась на историческую родину. Ранее певица выступала с критикой российской специальной военной операции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Путин назначил Куренкова новым главой МЧС
- Песков заявил, что президент и кабмин контролируют процесс усиления рубля
- Пользователям Android стала доступна бета-версия магазина RuStore
- В Госдуме допустили ликвидацию КПП на границе России и Абхазии в Псоу
- В двух районах Воронежской области отменят «желтый» уровень террористической опасности
- Парки «Россия – моя история» запускают онлайн-викторину про Петра I
- Путин посетит раненых военных в одном из московских госпиталей
- СМИ: Певицу Наргиз Закирову задержали в Домодедово
- СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова
- Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru