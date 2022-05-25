СМИ: Певицу Наргиз Закирову задержали в Домодедово

Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает портал Vesti.uz.

«Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента», — отмечается в публикации.

По данным интернет-издания, артистку могут депортировать в Узбекистан.

В апреле на фоне ситуации на Украине Закирова, которая вела творческую деятельность в России, вернулась на историческую родину. Ранее певица выступала с критикой российской специальной военной операции.

