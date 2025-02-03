СМИ: Певица Zivert пропала с афиш в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с афиш пропало имя певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт), одного из хедлайнеров Big Love Show 2025, сообщило издание Ura.ru.
Отмечается, что это касается лишь афиш в Екатеринбурге, певица до сих пор указана в лайнапе концерта Big Love Show в Санкт-Петербурге, который состоится 7 февраля. В издании сообщается, что имя певицы возглавляло список артистов в анонсах мероприятия в Екатеринбурге, появившихся 11 января.
Ранее Zivert вернулась к концертной деятельности после долгого отсутствия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru