Певица Наргиз обвинила Россию в отмене гастролей по Европе

Европейский тур Наргиз должен был начаться в середине ноября и завершиться в декабре 2023 года. Были запланированы выступления в Праге, Дубае, а также некоторых городах Германии и Латвии. Как уточнила исполнительница, информация о том, что билеты на концерты не продаются, не соответствует действительности.

«Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично», - заявила она.

Певица также добавила, что рассчитывает в будущем приехать с выступлениями в запланированные в ходе несостоявшегося тура города.

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