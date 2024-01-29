Певица Наргиз обвинила Россию в отмене гастролей по Европе
Певица Наргиз Закирова сообщила, что концерты ее европейского тура отменились после обращения российских властей. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Европейский тур Наргиз должен был начаться в середине ноября и завершиться в декабре 2023 года. Были запланированы выступления в Праге, Дубае, а также некоторых городах Германии и Латвии. Как уточнила исполнительница, информация о том, что билеты на концерты не продаются, не соответствует действительности.
«Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично», - заявила она.
Певица также добавила, что рассчитывает в будущем приехать с выступлениями в запланированные в ходе несостоявшегося тура города.
Ранее Закировой, которая выступала с критикой специальной военной операции на Украине, запретили въезд в Россию на 50 лет. Российский продюсер Максим Фадеев пригрозил артистке судом из-за прав на его песни после того, как она исполнила часть репертуара в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».
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