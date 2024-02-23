СМИ: Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет 1 марта
Народная артистка СССР Алла Пугачёва намерена выпустить 1 марта новый альбом. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным источников издания, новый релиз певицы получил название «P.S», в него войдут одиннадцать премьерных песен.
Собеседник «СтарХит» уточнил, что в альбом вошли концертные версии композиций, которые Примадонна исполнила в 2019 году на шоу «Алла Пугачева. P.S.».
Отмечается, что релиз будет доступен, в том числе, на платформах Apple Music, Spotify, Я.Музыка и ВКонтакте.
Ранее продюсер Виктор Кинн заявил, что статус «Примадонны» закрепился за Пугачевой после её поездки на «Евровидение», сообщает Газета.Ru.
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