СМИ: Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет 1 марта

По данным источников издания, новый релиз певицы получил название «P.S», в него войдут одиннадцать премьерных песен.

Собеседник «СтарХит» уточнил, что в альбом вошли концертные версии композиций, которые Примадонна исполнила в 2019 году на шоу «Алла Пугачева. P.S.».

Отмечается, что релиз будет доступен, в том числе, на платформах Apple Music, Spotify, Я.Музыка и ВКонтакте.

Ранее продюсер Виктор Кинн заявил, что статус «Примадонны» закрепился за Пугачевой после её поездки на «Евровидение», сообщает Газета.Ru.

