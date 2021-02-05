Noize MC заявил, что «ВТБ-Арена» выгнала его из-за Навального
Рэпер Noize MC не сможет провести концерт «ВТБ-Арене» из-за своей позиции по протестам в Белоруссии и тюремному заключению оппозиционера Алексея Навального. Об этом артист рассказал изданию The-Flow.
Музыкант передал журналистам The-Flow свой разговор с представителями площадки, в котором ему сказали, что новую дату концерта ему не дадут, так как «ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Белоруссии нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим».
Ранее концерт Noize MC был перенесен из-за антикоронавирусных мер. Сообщается, что артист планирует перенести свое выступление в клуб Adrenaline Stadium.
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