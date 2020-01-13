«Баяном по сусалам». Помощник Бабкиной ответил на слухи о её драке с Кадышевой

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох выступил с комментарием в связи с появлением в сети цитаты из якобы «мемуаров» другой известной исполнительницы народных песен Надежды Кадышевой. Небольшую выдержку привел ранее в одной из соцсетей скандально-известный шоумен Рустам Солнцев.

Он утверждает, что книга воспоминаний называется «Рок-н-ролл — это я!». В ней Кадышева, в частности, якобы называет Бабкину «фонограммным фуфлом», а также признаётся, что не так давно подралась со своей коллегой по сцене на съемках новогоднего «Голубого огонька». При этом, как отмечает Газета.ру, мемуаров с таким названием в интернете найти не удаётся, неизвестно, существует ли она вообще.

В посте Солнцева содержалась следующая тирада, которую он приписал Кадышевой: «Вмазала пару раз этой крашенной бездарной *** баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением (прим. НСН: Бабкина – депутат Мосгордумы от «Единой России»), угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет! Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка…».

Как заявил концертный директор Бабкиной Daily Storm, неэтично выплескивать на публику подобное. По мнению Гороха, даже «такие мысли иметь в голове — уже неэтично!». При этом он подчеркнул, что Надежду Бабкину это «тявканье» никоим образом не затронет, пишут «Дни.ру».

Горох также выразил сомнение, что Кадышева могла подобное обнародовать, поскольку она «адекватный и добрый человек». Со стороны Надежды Кадышевой ситуацию пока никак не комментируют.

