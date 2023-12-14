СМИ: На певца Шарлота возбудили дело за публичное сожжение паспорта РФ

На певца Шарлота возбудили еще одно уголовное дело, пишет Telegram-канал Mash.

Певец Шарлот обжаловал свой арест

На этот раз за публичное сожжение российского паспорта. Сейчас Шарлот под арестом до 24 января.

В конце ноября исполнителя, вернувшегося в Россию из Армении, задержали в аэропорту «Пулково». Против артиста возбудили три уголовных дела: об оскорблении чувств верующих и по двум эпизодам, связанным с реабилитацией нацизма. На допросе Шарлот признал свою вину. Исполнителю может грозить до шести лет заключения.

После Эдуард Шарлот через силовиков извинился перед певцом SHAMAN и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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