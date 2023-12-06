Певец Шарлот обжаловал свой арест
Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кировский районный суд Самары.
Собеседница агентства подтвердила поступление апелляции.
Ранее суд отправил Шарлота в СИЗО до 24 января 2024 года. В конце ноября исполнителя, вернувшегося в Россию из Армении, задержали в аэропорту «Пулково». Против артиста возбудили три уголовных дела: об оскорблении чувств верующих и двум эпизодам, связанным с реабилитацией нацизма. На допросе Шарлот признал свою вину. Исполнителю может грозить до шести лет заключения, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru