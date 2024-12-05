Книга Тейлор Свифт стала самым успешным изданием года в США
Книга американской певицы Тейлор Свифт «Eras Tour Book» стала самой продаваемой книгой недели, а также самым успешным изданием 2024 года в США.
Как пишет People, за первые выходные после выхода были куплены 814 тысяч экземпляров «Eras Tour Book». Больше пока только у экс-президента США Барака Обамы, чья книга «Земля обетованная» разошлась тиражом 816 тысяч штук.
Издание «Eras Tour Book» посвящена грандиозному 20-месячному туру Свифт «The Eras Tour». В книгу из 256 страниц вошли различные истории, связанные с концертами, а также более 500 фотографий.
Ранее в Вене из-за угрозы теракта были отменены три концерта Тейлор Свифт, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четыре жителя Шебекино пострадали в результате обстрелов
- СМИ: Преподавателю московского вуза пригрозили увольнением за малиновые волосы
- СМИ: Французский «ПСЖ» захотел купить еще одного игрока ФК «Краснодар»
- В СК ответили на обвинения Кадырова
- Книга Тейлор Свифт стала самым успешным изданием года в США
- Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции
- Путин попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов
- Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе
- SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink для прямого подключения к телефонам
- Путин призвал честно сообщать о лимитах по семейной ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru