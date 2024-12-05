Книга Тейлор Свифт стала самым успешным изданием года в США

Как пишет People, за первые выходные после выхода были куплены 814 тысяч экземпляров «Eras Tour Book». Больше пока только у экс-президента США Барака Обамы, чья книга «Земля обетованная» разошлась тиражом 816 тысяч штук.

Издание «Eras Tour Book» посвящена грандиозному 20-месячному туру Свифт «The Eras Tour». В книгу из 256 страниц вошли различные истории, связанные с концертами, а также более 500 фотографий.

Ранее в Вене из-за угрозы теракта были отменены три концерта Тейлор Свифт, сообщает RT.