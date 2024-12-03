СМИ: Мать Эминема Дебби Нельсон умерла в возрасте 69 лет из-за рака легких

История отношений Эминема и его матери была сложной. В начале своей карьеры рэпер публично обвинял Дебби в жестоком обращении с ним, что неоднократно отражалось в его песнях.

Мать, в свою очередь, подала иск против него за клевету. Однако в последние годы жизни отношения между ними улучшились, передает «Радиоточка НСН».

