СМИ: Макаревич не прилетит в Россию на похороны Борзова

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) в разговоре с журналистами Shot заявил, что не прилетит в Россию на похороны сооснователя коллектива, своего друга Юрия Борзова, о смерти которого раньше сообщалось.

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Макаревич объяснил отказ прилететь на похороны винно-музыкальным вечером в Тель-Авиве, назначенным на пятницу, 9 февраля.

Ранее днем Telegram-канал Shot сообщил о смерти Юрия Борзова, ему было 70 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Его тело было обнаружено в его квартире в Токмаковом переулке.

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