СМИ: Макаревич не прилетит в Россию на похороны Борзова

Макаревич объяснил отказ прилететь на похороны винно-музыкальным вечером в Тель-Авиве, назначенным на пятницу, 9 февраля.

Ранее днем Telegram-канал Shot сообщил о смерти Юрия Борзова, ему было 70 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Его тело было обнаружено в его квартире в Токмаковом переулке.

