СМИ: Лолита даст концерт в Чехове 20 февраля

Концертный график артистки во второй половине февраля насчитывал семь выступлений в подмосковных городах, однако из-за скандала в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой концерты в Раменском, Орехово-Зуево, Коломне и Королеве были отменены.

Выступление в Ступино отменять не стали, но перенесли на сентябрь. Единственное выступление, которое состоится в ранее указанную дату -концерт в Чехове, который пройдет в КТЦ «Дружба» 20 февраля.

Накануне Лолита рассказала о своей жизни после отмены концертов. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

