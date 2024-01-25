СМИ: Лолита даст концерт в Чехове 20 февраля

В Чехове 20 февраля пройдет концерт певицы Лолиты Милявской, сообщает Msk1.ru.

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Концертный график артистки во второй половине февраля насчитывал семь выступлений в подмосковных городах, однако из-за скандала в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой концерты в Раменском, Орехово-Зуево, Коломне и Королеве были отменены.

Выступление в Ступино отменять не стали, но перенесли на сентябрь. Единственное выступление, которое состоится в ранее указанную дату -концерт в Чехове, который пройдет в КТЦ «Дружба» 20 февраля.

Накануне Лолита рассказала о своей жизни после отмены концертов. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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