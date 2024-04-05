СМИ: Лидер группы «Любэ» Расторгуев госпитализирован из-за проблем с сердцем
5 апреля 202415:21
Лидер группы «Любэ», певец Николай Расторгуев почувствовал недомогание и был госпитализирован в одну из клиник столицы, сообщил Telegram-канал 112.
По его данным, у музыканта обнаружили проблемы с сердцем.
Расторгуеву за время госпитализации проведут полное обследование организма и процедуру по восстановлению кардиовертера. Аппарат был имплантирован исполнителю из-за проблем с сердцем.
Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru