СМИ: Лидер группы «Любэ» Расторгуев госпитализирован из-за проблем с сердцем

Лидер группы «Любэ», певец Николай Расторгуев почувствовал недомогание и был госпитализирован в одну из клиник столицы, сообщил Telegram-канал 112.

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По его данным, у музыканта обнаружили проблемы с сердцем.

Расторгуеву за время госпитализации проведут полное обследование организма и процедуру по восстановлению кардиовертера. Аппарат был имплантирован исполнителю из-за проблем с сердцем.

Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ольга Махалова
ТЕГИ:СердцеБольницаГоспитализацияПевец

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