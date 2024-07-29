СМИ: Лепс и Shaman стали самыми востребованными российскими музыкантами
Самыми востребованными гастролирующими музыкантами в России стали Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс, сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой гастрольный график артистов эстрады и музыкальные чарты.
По информации издания, Лепс с начала этого года дал 33 больших сольных гастрольных концерта. Музыкант планирует до конца года дать еще 28 выступлений. Shaman с начала года выступил 49 раз и планирует еще 30 концертов.
Кроме того, в топ по востребованности также вошли Баста, Сергей Жуков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Jakone, Леонид Агутин, MACAN, Kiliana и A.V.G.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин поздравил певца SHAMAN с получением звания заслуженного артиста России и отметил, что на протяжение двух лет яркий исполнитель не сходит с экранов телевизора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru