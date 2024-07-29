СМИ: Лепс и Shaman стали самыми востребованными российскими музыкантами

По информации издания, Лепс с начала этого года дал 33 больших сольных гастрольных концерта. Музыкант планирует до конца года дать еще 28 выступлений. Shaman с начала года выступил 49 раз и планирует еще 30 концертов.

Кроме того, в топ по востребованности также вошли Баста, Сергей Жуков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Jakone, Леонид Агутин, MACAN, Kiliana и A.V.G.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поздравил певца SHAMAN с получением звания заслуженного артиста России и отметил, что на протяжение двух лет яркий исполнитель не сходит с экранов телевизора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

