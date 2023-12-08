Группа ДДТ анонсировала концерт в Болгарии
Группа ДДТ сообщила, что 7 января 2024 года даст большой концерт в столице Болгарии, Софии.
На официальном сайте группы также указаны даты еще двух концертов в январе: в Тель-Авиве (6 января) и Белграде (10 января). На февраль у музыкантов запланировано три концерта в Казахстане: в Караганде, Астане и Семее.
В соцсетях поклонников ДДТ сказано, что концерт в Болгарии будет сопровождаться «грандиозным визуальным шоу».
Как отмечал лидер ДДТ Юрий Шевчук в интервью НСН, группа уже третий год не дает концертов в России. При этом в конце августа 2023 года музыканты выступили на фестивале «Family Fest» в Казахстане.
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