Группа ДДТ анонсировала концерт в Болгарии

Группа ДДТ сообщила, что 7 января 2024 года даст большой концерт в столице Болгарии, Софии.

На официальном сайте группы также указаны даты еще двух концертов в январе: в Тель-Авиве (6 января) и Белграде (10 января). На февраль у музыкантов запланировано три концерта в Казахстане: в Караганде, Астане и Семее.

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В соцсетях поклонников ДДТ сказано, что концерт в Болгарии будет сопровождаться «грандиозным визуальным шоу».

Как отмечал лидер ДДТ Юрий Шевчук в интервью НСН, группа уже третий год не дает концертов в России. При этом в конце августа 2023 года музыканты выступили на фестивале «Family Fest» в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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