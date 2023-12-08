Группа ДДТ анонсировала концерт в Болгарии

В Госдуму внесли законопроект о продлении выплаты пособия по уходу за ребенком до трёх лет

Двое пострадавших после стрельбы в брянской гимназии подростков находятся в тяжелом состоянии

В Екатеринбурге сгорел частный питомник для животных

Экс-министр труда Сергей Калашников дал совет по повышению производительности труда в стране