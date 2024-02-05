СМИ: Концерт Орбакайте в Петербурге состоится

Концерт певицы Кристины Орбакайте в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге не отменен, билеты - в продаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя БКЗ.

В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте
«Все состоится, билеты еще есть», - цитирует агентство заявление сотрудника концертного зала.

Стоимость билетов на сольную программу Орбакайте «На бис!» составляет от полутора тысяч рублей до восьми тысяч рублей.

Ранее днем мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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