СМИ: Концерт Орбакайте в Петербурге состоится
5 февраля 202413:02
Концерт певицы Кристины Орбакайте в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге не отменен, билеты - в продаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя БКЗ.
«Все состоится, билеты еще есть», - цитирует агентство заявление сотрудника концертного зала.
Стоимость билетов на сольную программу Орбакайте «На бис!» составляет от полутора тысяч рублей до восьми тысяч рублей.
Ранее днем мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru