В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте
Концерт певицы Кристины Орбакайте в Красноярске отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концертный зал «Гранд Холл Сибирь».
Мероприятие должно было состояться 7 марта.
«По данным от организаторов, да (отменяется)», — рассказала представительница площадки.
Информации о причинах отмены концерта нет.
Ранее концерт Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ, напоминает Ura.ru. Выступление певицы было запланировано на март. Кроме того, общественники требовали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске, отмечает телеканал «360». Активисты отмечали, что певица — гражданка США, которые «активно финансируют и снабжают боеприпасами» Украину, и выступление Орбакайте в непростое для России время было бы «кощунственным и безнравственным».
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