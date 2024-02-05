В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте

Концерт певицы Кристины Орбакайте в Красноярске отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концертный зал «Гранд Холл Сибирь».

Концерт Кристины Орбакайте отменили в Чите

Мероприятие должно было состояться 7 марта.

«По данным от организаторов, да (отменяется)», — рассказала представительница площадки.

Информации о причинах отмены концерта нет.

Ранее концерт Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ, напоминает Ura.ru. Выступление певицы было запланировано на март. Кроме того, общественники требовали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске, отмечает телеканал «360». Активисты отмечали, что певица — гражданка США, которые «активно финансируют и снабжают боеприпасами» Украину, и выступление Орбакайте в непростое для России время было бы «кощунственным и безнравственным».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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