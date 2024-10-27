СМИ: Константин Меладзе лишился отчества из-за смены гражданства

Композитор Константин Меладзе лишился отчества из-за смены паспорта на украинский, пишет Telegram-канал Mash.

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Как отмечает издание, в украинском удостоверении личности не проставляется отчество. В стране такая практика считается «пережитком СССР».

При этом Telegram-канал утверждает, что композитор продолжает вести бизнес в России и отчитывается в налоговую.

Ранее Константин Меладзе разрешил своей бывшей супруге Вере Брежневой исполнять хиты группы «ВИА Гра», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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