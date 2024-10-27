СМИ: Константин Меладзе лишился отчества из-за смены гражданства
27 октября 202413:10
Композитор Константин Меладзе лишился отчества из-за смены паспорта на украинский, пишет Telegram-канал Mash.
Как отмечает издание, в украинском удостоверении личности не проставляется отчество. В стране такая практика считается «пережитком СССР».
При этом Telegram-канал утверждает, что композитор продолжает вести бизнес в России и отчитывается в налоговую.
Ранее Константин Меладзе разрешил своей бывшей супруге Вере Брежневой исполнять хиты группы «ВИА Гра», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru