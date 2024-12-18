СМИ: Композитор Величковский хочет забрать у Лады Дэнс песню «Baby Tonight»

Композитор Леонид Величковский намерен запретить исполнителям Ладе Дэнс, RASA, DASHI и Verbee использовать его песню «Baby Tonight». Как пишет Telegram-канал Baza, в иске, который направлен в Арбитражный суд Москвы, также указаны ООО «Издательство Джем» и музыкальные платформы.

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По словам Величковского, упомянутые артисты получили разрешение на использование песни от «Издательства Джем», которое не выполнило условия заключённого с ним контракта и не выплачивало положенного вознаграждения. В результате договор был расторгнут, поэтому компания не могла давать разрешения, так как, по факту, не имела на песню прав.

«Теперь композитор просит взыскать с «Издательства Джем» почти шесть млн рублей. Он отметил, что пытался решить вопрос мирно, но представители издательства не хотят идти на контакт», - сообщает Baza.

Ранее снявшая фильм «Брат 2» кинокомпания СТВ подала в суд на бизнесмена из Липецка, который начал продавать фляжки с нанесённой на них фразой главного героя Данилы Багрова, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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