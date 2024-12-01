Андрей Кончаловский проиграл суд в споре о зубных щетках

По данным юристов Белова, зубные щетки с его дизайном продавались в нескольких точках сети. Дизайнер обвинил компанию в том, что она скопировала его разработку и заказала ее производство у стороннего поставщика. В суде он потребовал компенсацию.

Суд удовлетворил иск полностью, обязав «Планету здоровья» выплатить заявленную сумму. Также сеть аптек должна уничтожить остатки товара с запатентованным дизайном. На момент вынесения решения продукция была снята с продажи.

Ранее американская актриса Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве. Она также назвала российского режиссера «ужасным», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

