Андрей Кончаловский проиграл суд в споре о зубных щетках
Московский дизайнер Александр Белов через суд добился компенсации в размере 50 тысяч рублей от режиссера Андрея Кончаловского. Причиной стало нарушение авторских прав на уникальную форму зубной щетки, сообщает Telegram-канал Shot.
Арбитражный суд поддержал Белова, который в 2021 году зарегистрировал исключительное право на дизайн зубной щетки после признания его уникальности экспертами. Производство гигиенических средств велось на определенном заводе по его разрешению. Весной 2024 года дизайнер обнаружил аналогичное изделие в аптеках сети «Планета здоровья», частично принадлежащей 87-летнему Кончаловскому и его бизнес-партнеру.
По данным юристов Белова, зубные щетки с его дизайном продавались в нескольких точках сети. Дизайнер обвинил компанию в том, что она скопировала его разработку и заказала ее производство у стороннего поставщика. В суде он потребовал компенсацию.
Суд удовлетворил иск полностью, обязав «Планету здоровья» выплатить заявленную сумму. Также сеть аптек должна уничтожить остатки товара с запатентованным дизайном. На момент вынесения решения продукция была снята с продажи.
Ранее американская актриса Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве. Она также назвала российского режиссера «ужасным», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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