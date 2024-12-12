СМИ: K-pop и Билли Айлиш заместили артистов РФ в топе Apple Music постсоветских стран

Как пишет издание, если в конце 2022 года артисты из России удерживали больше половины строчек в топ-10 песен постсоветских стран, то в 2024 года они исчезли из чартов Литвы, Украины и Белоруссии. При этом в топ-10 Эстонии и Узбекистана попали по одной песне Егора Крида, а также дуэт Navai и MONA.

Наиболее активно российскую музыку слушают в Молдавии, сразу шесть из десяти строчек чарта в стране заняли артисты из России. В Армении и Казахстане в топ-10 попало четыре трека российских исполнителей. Чаще других в эти рейтинги попадали Егор Крид, Navai и MONA, а также рэперы Macan и Баста.

Если в 2023 году девять из десяти треков белорусского чарта были заняты российскими артистами, то на данный момент их вытеснила южнокорейская музыка. В топе страны можно встретить несколько композиций вокалиста бой-бэнда BTS Чимина. Он также возглавляет топ-10 в Киргизии.

Минимум треть рейтинга в большинстве постсоветских стран также занимают исполнители США - Билли Айлиш, Леди Гаги, Бруно Марс и Кендрик Ламар.

Apple Music является вторым по величине аудитории аудисервисом в мире, уступая в этом рейтинге только Spotify. На данный момент Apple Music доступен в 167 странах мира, передает Радиоточка НСН».

