СМИ: Инстасамка отменила тур по России
Пристальное внимание и жалобы общественников вынудили Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) отменить, объявленные ранее, гастроли по городам России, сообщает Telegram-канал Mash.
В новых планах певицы значатся выступления лишь в клубах. Кроме того, исполнительница намерена поменять свой имидж, с целью завоевания популярности у более взрослой аудитории.
По словам менеджера артистки, концертная деятельность Инстасамки возобновится в следующем году после того, как будет представлен новый репертуар.
Ранее Makan и Instasamka стали артистами года по версии «VK Музыки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru