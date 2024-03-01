СМИ: Инстасамка отменила тур по России

Пристальное внимание и жалобы общественников вынудили Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) отменить, объявленные ранее, гастроли по городам России, сообщает Telegram-канал Mash.

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В новых планах певицы значатся выступления лишь в клубах. Кроме того, исполнительница намерена поменять свой имидж, с целью завоевания популярности у более взрослой аудитории.

По словам менеджера артистки, концертная деятельность Инстасамки возобновится в следующем году после того, как будет представлен новый репертуар.

Ранее Makan и Instasamka стали артистами года по версии «VK Музыки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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