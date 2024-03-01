СМИ: Инстасамка отменила тур по России

В новых планах певицы значатся выступления лишь в клубах. Кроме того, исполнительница намерена поменять свой имидж, с целью завоевания популярности у более взрослой аудитории.

По словам менеджера артистки, концертная деятельность Инстасамки возобновится в следующем году после того, как будет представлен новый репертуар.

Ранее Makan и Instasamka стали артистами года по версии «VK Музыки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

