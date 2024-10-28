СМИ: Группа «Тату» воссоединилась для выступлений на частных мероприятиях

Сообщается, что гонорар Катиной за частное мероприятие составляет 1,1 млн рублей. Уточняется, что у артистки нет райдера: она просит у организаторов оплатить трансфер, услуги стилиста-визажиста, еду и воду.

Согласно данным, Волкова получает 1,2 миллиона рублей за частное выступление. В райдере певицы говорится, что заказчики должны оплатить ей самые комфортные рейсы для авиаперелетов, номер категории «люкс» и трехразовые питание. В гримерке певица хочет видеть рыбные, мясные и сырные закуски, а также орехи, фрукты и определенные алкогольные напитки.

Группа «Тату» распалась в 2009 году. Тогда же продюсеры сообщили, что артистки решили начать сольную карьеру, передает «Радиоточка НСН».

