Тренд на воспитание: Музыкант Саша Стоун призвал запретить «неправильных» блогеров
Саша Стоун в комментарии НСН порассуждал об ответственности и грязи в интернете.
Сегодня многие блогеры и артисты не задумываются о негативном влиянии своего творчества на молодежь, их нужно запрещать, давая дорогу тем, кто ратует за воспитание в духе традиционных ценностей. Об этом спецкору НСН заявил блогер, музыкант, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин (Саша Стоун) на II церемонии вручения премии «Звезды хайпа».
«К сожалению, сегодня в тренде много всего плохого. Я один из немногих, кто старается, чтобы сегодня в почете у молодежи были семейные ценности, правильное воспитание, чтобы у детей были нормальные взгляды на жизнь. Увы, многие артисты не задумываются об ответственности, демонстрируя образ жизни, который копирует наша молодежь. Будем делать так, чтобы ребята не выкладывали всякую грязь в интернет ради просмотров, чтобы они брали пример с правильных людей. Негативно влияющих на молодежь блогеров надо запрещать, тем же, кто пропагандирует традиционные ценности, давать дорогу», — сказал артист.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет тем иностранцам, кто поддерживает российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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