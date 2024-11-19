Тренд на воспитание: Музыкант Саша Стоун призвал запретить «неправильных» блогеров

Саша Стоун в комментарии НСН порассуждал об ответственности и грязи в интернете.

Сегодня многие блогеры и артисты не задумываются о негативном влиянии своего творчества на молодежь, их нужно запрещать, давая дорогу тем, кто ратует за воспитание в духе традиционных ценностей. Об этом спецкору НСН заявил блогер, музыкант, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин (Саша Стоун) на II церемонии вручения премии «Звезды хайпа».

«Больше рейдов по барам»: Как полиция поможет в укреплении традиционных ценностей

«К сожалению, сегодня в тренде много всего плохого. Я один из немногих, кто старается, чтобы сегодня в почете у молодежи были семейные ценности, правильное воспитание, чтобы у детей были нормальные взгляды на жизнь. Увы, многие артисты не задумываются об ответственности, демонстрируя образ жизни, который копирует наша молодежь. Будем делать так, чтобы ребята не выкладывали всякую грязь в интернет ради просмотров, чтобы они брали пример с правильных людей. Негативно влияющих на молодежь блогеров надо запрещать, тем же, кто пропагандирует традиционные ценности, давать дорогу», — сказал артист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет тем иностранцам, кто поддерживает российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МолодежьПевецБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры