СМИ: Британец Фрэнк Тернер намерен побить рекорд по числу концертов за сутки
Британский фолк-певец Фрэнк Тернер объявил о своем намерении побить мировой рекорд по числу концертов, сыгранных за 24 часа, сообщает «Звук-медиа».
Необычная акция будет приурочена к выходу его нового альбома Undefeated. Премьера намечена на 3 мая.
Предполагается, что певец сможет выступить на 15 концертах, каждый из которых будет не более 20 минут. Первый концерт начнется в Ливерпуле в 12:30, последний — в полдень следующего дня в Саутгемптоне. Все выступления пройдут в независимых магазинах продажи пластинок и на небольших музыкальных площадках.
Рекорд по числу концертов за сутки пока принадлежит американскому кантри-певцу Хантеру Хейзу и равняется 10 выступлениям.
Ранее Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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