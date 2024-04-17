СМИ: Британец Фрэнк Тернер намерен побить рекорд по числу концертов за сутки

Необычная акция будет приурочена к выходу его нового альбома Undefeated. Премьера намечена на 3 мая.

Предполагается, что певец сможет выступить на 15 концертах, каждый из которых будет не более 20 минут. Первый концерт начнется в Ливерпуле в 12:30, последний — в полдень следующего дня в Саутгемптоне. Все выступления пройдут в независимых магазинах продажи пластинок и на небольших музыкальных площадках.

Рекорд по числу концертов за сутки пока принадлежит американскому кантри-певцу Хантеру Хейзу и равняется 10 выступлениям.

Ранее Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



