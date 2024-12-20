СМИ: Блогер Артур Бабич переехал в Россию
Известный украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал жить в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Бабич подчеркнул, что намерен получить паспорт гражданина России и не желает уезжать за границу.
По словам блогера, ему легче создавать контент в России, кроме того, здесь проживают его подписчики.
Напомним, Бабич ранее заявил, что готов отказаться от украинского гражданства, а также пройти службу в Вооруженных силах России. Он добавил, что подал документы на вид на жительство в России после возвращения из США, где жил ранее.
Ранее был опубликован список артистов, которые могут уехать из России в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в РФ
- Жителя Ставрополья приговорили к пяти годам колонии за издевательства над семьей
- Прокурор попросил суд приговорить певца Шарлота к 7 годам и 5 месяцам колонии
- Грузинский премьер заявил о намерении внести изменения в закон об иноагентах
- Суд арестовал машиниста попавшего в аварию в Мурманской области поезда
- В Хорватии в школе подросток напал с ножом на семь человек
- СМИ: Блогер Артур Бабич переехал в Россию
- Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России
- В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании
- Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru