СМИ: Блогер Артур Бабич переехал в Россию

Бабич подчеркнул, что намерен получить паспорт гражданина России и не желает уезжать за границу.

По словам блогера, ему легче создавать контент в России, кроме того, здесь проживают его подписчики.

Напомним, Бабич ранее заявил, что готов отказаться от украинского гражданства, а также пройти службу в Вооруженных силах России. Он добавил, что подал документы на вид на жительство в России после возвращения из США, где жил ранее.

Ранее был опубликован список артистов, которые могут уехать из России в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

