Slipknot начнут тур с концерта в Москве

Группа Slipknot анонсировала даты своего европейского тура 2022 года. Свои европейские гатсроли коллектив начнет 15 июля с концерта в Москве, став хэдлайнером фестиваля Park Live.

Затем Slipknot отправится в Румынию, Болгарию, Грецию, Австрию, Чехию, Швейцарию, Словакию, Германию, Польшу, Эстонию и Швецию. Все эти концерты были запланированы еще на 2020 год, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Также осенью 2021 года группа должна отправиться в тур по Северной Америке.

