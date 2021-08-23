Slipknot начнут тур с концерта в Москве
Группа Slipknot анонсировала даты своего европейского тура 2022 года. Свои европейские гатсроли коллектив начнет 15 июля с концерта в Москве, став хэдлайнером фестиваля Park Live.
Затем Slipknot отправится в Румынию, Болгарию, Грецию, Австрию, Чехию, Швейцарию, Словакию, Германию, Польшу, Эстонию и Швецию. Все эти концерты были запланированы еще на 2020 год, но были отложены из-за пандемии коронавируса.
Также осенью 2021 года группа должна отправиться в тур по Северной Америке.
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