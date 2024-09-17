Скриптонит отменил все концерты в 2024 году
Казахстанский рэпер Скриптонит отменил все концерты до конца года. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.
По его словам, причиной отмены всех выступлений в этом году стали проблемы с голосовыми связками.
Музыкант пояснил, что летом прошел первый курс лечения. Однако, по его словам, неделю назад во время выступления на Park Live в Алматы понял, что этого недостаточно.
Ранее российская певица Zivert (Юлия Зиверт) отменила выступления на полгода из-за ухудшения самочувствия, напоминает «Свободная пресса». В начале сентября артистка вернулась к концертной деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru