Скрипач Петр Лундстрем выступит на концертах ко Дню Победы в Бразилии

Российские музыканты - скрипач Петр Лундстрем и тенор Михаил Нор выступят на серии концертов в Бразилии, посвящённых 80-летнему юбилею Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Никита Анисимов, передает ТАСС.

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По его словам, концерты пройдут в Риберан-Прету, Сан-Карлосе и Рио-де-Жанейро.

Российские и бразильские музыканты в совместном концерте исполнят произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае встретится в России с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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