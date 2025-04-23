Скрипач Петр Лундстрем выступит на концертах ко Дню Победы в Бразилии

По его словам, концерты пройдут в Риберан-Прету, Сан-Карлосе и Рио-де-Жанейро.

Российские и бразильские музыканты в совместном концерте исполнят произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае встретится в России с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

