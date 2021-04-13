Скончался экс-солист группы «Песняры»
Бывший участник «Золотого состава» группы «Песняры» Леонид Борткевич скончался 13 апреля на 72-м году жизни. Об этом в своем Фейсбуке сообщил директор коллектива.
В ВИА «Песняры» Борткевич пришел в 1970 году, он покинул коллектив спустя 10 лет, в 1980. В 2000 Борткевич году вновь присоединился к «Песнярам», выступая в «золотом составе» группы до августа 2003 года.
После смерти художественного руководителя «Песняров» Владимира Мулявина Борткевич создал коллектив «Песняры» под своим управлением.
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