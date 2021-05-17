Скончался автор «Советского джаза»

Историк и активный популяризатор джаза, автор первой монографии «Советский джаз» Алексей Баташёв скончался в ночь на 15 мая 2021 года в возрасте 86 лет. Об этом сообщает «Джаз.ру».

Алексей Баташёв в студенческие годы самостоятельно освоил кларнет и саксофон, основы гармонии, аранжировки и импровизации. Позже стал организатором и ведущим фестивалей джаза в СССР и за рубежом, участвовал в организации и ведении фестивалей в Тарту и Таллине (с 1959), в Москве (с 1962) и в Ленинграде (с 1965), первых фестивалей в Донецке, Воронеже, Новосибирске, Казани, Куйбышеве, Днепропетровске, Одессе.

В 1960 году разработал устав и организовал в Москве первый Клуб любителей джазовой музыки в ДК «Энергетик» на Раушской набережной

С 1960-х годов и до середины 1990-х Алексей Баташёв был автором и ведущим популярных теле- и радиопрограмм «Метроном», «Джаз-курьер», «Джаз с Алексеем Баташевым».



