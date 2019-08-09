Шура Би-2 рассказал, как появились «Куртки Кобейна»

У сайд-проекта группы «Би-2» под названием «Куртки Кобейна» вышел первый альбом. На пластинке «Superband» 8 треков, intro и два ремикса. Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, как появилась идея проекта. Подробности – только для НСН.

«Когда уже был готов «Горизонт событий», мы сделали шоу и отправились в тур, у меня появилось время, около полугода. А я без дела сидеть не могу. Когда мы устраиваем всякие вечеринки, в квартирах или закрытых клубах, я являюсь ди-джеем и кручу инди-музыку. И вот я подумал, почему бы не сделать проект в этом стиле, но на русском языке. Благодаря этому и появился проект «Куртки Кобейна». И так как у меня появилось полгода, я потратил это время на его создание», - пояснил артист.

В эти выходные в эфире «НАШЕго Радио» слушайте песни из дебютного альбома проекта «Куртки Кобейна» с комментариями Шуры Би-2. 10 и 11 августа музыкант расскажет, как удалось записать для проекта первого барабанщика «Нирваны», какой трек рассказывает о магии вуду, и как опоздание Леонида Агутина на поезд привело к созданию совместной композиции.



