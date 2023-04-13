Шуфутинский назвал ошибкой эмиграцию россиян после начала спецоперации
Певец Михаил Шуфутинский, который 13 апреля отмечает 75-летний юбилей, жалеет соотечественников, покинувших страну после начала спецоперации. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты».
При этом собеседник СМИ сказал, что никого не осуждает, так как у каждого разные причины для отъезда. «Но когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться», — отметил музыкант.
Шуфутинский полагает, что однажды многие соотечественники поймут, что ошиблись, уехав из России. Сам певец заверил, что не собирается покидать свою Родину. «Да, у нас есть сложности. Но это мой мир и моя война. Это мой дом», — резюмировал исполнитель.
Особенную жалость у музыканта вызывают те, кто эмигрировал в Америку. Шуфутинский признался, что сегодня это не та страна, в которую он уехал в 1981 году.
Ранее музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров накануне 50-летнего юбилея заявил, что хотел бы жить только в России и остаться со своими поклонниками в непростые времена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru