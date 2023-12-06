Шуфутинский назвал любимые места для отдыха
6 декабря 202317:37
Певец Михаил Шуфутинский назвал любимые места для отдыха. Его слова приводит «Звук Медиа».
Артист признался, что любит тихие острова - Мальдивы или Сейшелы, но не любит отдыхать в ОАЭ. ПО его мнению, Дубай - слишком шумный город, «где все на виду».
Шуфутинский отметил, что предпочитает немноголюдные места, и не рассматривает покупку недвижимости за границей.
Ранее юрист назвала самое выгодное время для отпуск в 2024 году. Ее цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru