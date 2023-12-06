Шуфутинский назвал любимые места для отдыха

Артист признался, что любит тихие острова - Мальдивы или Сейшелы, но не любит отдыхать в ОАЭ. ПО его мнению, Дубай - слишком шумный город, «где все на виду».

Шуфутинский отметил, что предпочитает немноголюдные места, и не рассматривает покупку недвижимости за границей.

Ранее юрист назвала самое выгодное время для отпуск в 2024 году. Ее цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

