«Шоу – это жизнь!»: Соседов назвал Фредди Меркьюри инопланетянином

«Здесь не надо опрашивать экспертов, это не лежит в сфере мнений и суждений, это гениальный музыкант, самородок, тут все очевидно. Тому, что делал Фредди, нельзя научиться, таким нужно родиться. У меня много альбомов и, в том числе, видео концертов Меркьюри. Когда его слушаешь, порой, песни уходят на второй план, он забирает все собой. Если взять каноны красоты, он не был красавцем: крупные черты лица, зубы, глаза, но все вместе – это киборг, человек с потрясающей энергией, инопланетянин, пришедший из космоса, который шлет на Землю невероятные лучи. От него исходит сияние, это чувствуешь физически. Если кто-то захочет быть похожим на Фредди Меркьюри, у него ничего не получится. Это феномен, явление, которое создала природа», - сказал Соседов.

Она назвал любимые хиты «Queen», указав на песню, в которой содержится метафора жизни каждого из нас.

«Он был прирожденный хитмейкер. Может быть, это идет от его невероятной, космической энергии, заряжающей песни. Если говорить о любимых, мне сразу вспоминается его лебединая песня "The Show Must Go On". Он знал, что умрет и его дни сочтены, и написал, что, несмотря ни на что, шоу должно продолжаться. И это метафора не только жизни Фредди Меркьюри, он написал о каждом из нас. Шоу – это жизнь и, что бы не случилось, она должна продолжаться. Эта песня не о фейерверках и переполненных стадионах, а о жизни. Конечно, "We Are the Champions", "Radio Ga Ga", "Bicycle Race"», - отметил музыкальный критик.

При этом Соседов признался, что его интересует отношение к Фредди Меркьюри сегодняшних школьников и студентов.