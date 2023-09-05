«Шоу – это жизнь!»: Соседов назвал Фредди Меркьюри инопланетянином
Песня «The Show Must Go On» является метафорой, написанной о каждом из нас, сказал в эфире НСН Сергей Соседов, поразмышляв о преломлении творчества «Queen» в умах школьников и студентов.
Лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри был самородком и гением, источавшим на сцене невероятную энергетику, сказал в интервью НСН историк музыки, телеведущий Сергей Соседов.
Поклонники «Queen» отмечают 5 сентября 77-летие со дня рождения Меркьюри, входящего в число величайших певцов всех времен, по версии журнала «Rolling Stone».
«Здесь не надо опрашивать экспертов, это не лежит в сфере мнений и суждений, это гениальный музыкант, самородок, тут все очевидно. Тому, что делал Фредди, нельзя научиться, таким нужно родиться. У меня много альбомов и, в том числе, видео концертов Меркьюри. Когда его слушаешь, порой, песни уходят на второй план, он забирает все собой. Если взять каноны красоты, он не был красавцем: крупные черты лица, зубы, глаза, но все вместе – это киборг, человек с потрясающей энергией, инопланетянин, пришедший из космоса, который шлет на Землю невероятные лучи. От него исходит сияние, это чувствуешь физически. Если кто-то захочет быть похожим на Фредди Меркьюри, у него ничего не получится. Это феномен, явление, которое создала природа», - сказал Соседов.
Она назвал любимые хиты «Queen», указав на песню, в которой содержится метафора жизни каждого из нас.
«Он был прирожденный хитмейкер. Может быть, это идет от его невероятной, космической энергии, заряжающей песни. Если говорить о любимых, мне сразу вспоминается его лебединая песня "The Show Must Go On". Он знал, что умрет и его дни сочтены, и написал, что, несмотря ни на что, шоу должно продолжаться. И это метафора не только жизни Фредди Меркьюри, он написал о каждом из нас. Шоу – это жизнь и, что бы не случилось, она должна продолжаться. Эта песня не о фейерверках и переполненных стадионах, а о жизни. Конечно, "We Are the Champions", "Radio Ga Ga", "Bicycle Race"», - отметил музыкальный критик.
При этом Соседов признался, что его интересует отношение к Фредди Меркьюри сегодняшних школьников и студентов.
«Мне кажется, в день рождения таких людей нужно включать их записи, слушать. Мне бы хотелось обратиться к юному поколению, к тем, кто не знает Фредди Меркьюри, а таких людей, к сожалению, очень много. Пусть они слушают "Queen", знакомятся с его творчеством и открывают для себя какие-то новые краски и интонации с учетом нового времени. Мне интересен Меркьюри в преломлении умов и душ нового поколения, тех, кому 15-20-25 лет. Интересно, что о нем думают школьники и студенты? Наверное, больше половины скажут, что его не знают и не слышали», - заключил собеседник НСН.
Певец и композитор Юрий Лоза ранее похвалил короля поп-музыки Майкла Джексона и даже напел его любимый медляк в эфире НСН. Запись хита публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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